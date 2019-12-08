Чемпион по пощёчинам Пельмень проиграл нокаутом
Василий Камоцкий, более известный по прозвищу Пельмень, проиграл нокаутом в соревновании по пощёчинам в Москве.
Пельмень выступил на чемпионате мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). Соперник за досрочную победу над Камоцким получил 200 тыс. рублей.
«Сегодня маленечко поспал. Ну как поспал — так, чуть-чуть вздремнул. Но это должно было когда-то случиться. Тем более я говорил, что это когда-нибудь случится. Ничего страшного в этом нет. Я чуть-чуть расстроился. Сейчас будут писать товарищи хейтеры. Пусть пишут, делают интерес. Как-то так, в общем. Всё нормально. Чувствую себя очень хорошо, всё нормально, ничего не случилось», — сказал в видеообращении на своей странице в «Инстаграме» Пельмень.
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