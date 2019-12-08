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Липинец: Хантер не думал, что Поветкин сможет держать темп все 12 раундов

Липинец: Хантер не думал, что Поветкин сможет держать темп все 12 раундов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец поделился впечатлениями от поединка Александра Поветкина и Майкла Хантера, который завершился вничью.

«Отличный бой. В первых раундах Хантер начал идти вперёд, пытался добить Поветкина, но Александр выдержал всё. Он матёрый боец, с огромным опытом. Хантер не думал, что Саша сможет держать темп все 12 раундов. А Поветкин, наоборот, к концу начал прибавлять. Ничья — хороший результат.

У Поветкина есть шансы побиться за пояс. Если даже Льюис, у которого нет такого удара, как у Поветкина, смог стать чемпионом мира. Тем более в супертяжёлом весе спортсмены уходят на пенсию позже», — сказал Липинец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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