Липинец: Хантер не думал, что Поветкин сможет держать темп все 12 раундов
Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец поделился впечатлениями от поединка Александра Поветкина и Майкла Хантера, который завершился вничью.
«Отличный бой. В первых раундах Хантер начал идти вперёд, пытался добить Поветкина, но Александр выдержал всё. Он матёрый боец, с огромным опытом. Хантер не думал, что Саша сможет держать темп все 12 раундов. А Поветкин, наоборот, к концу начал прибавлять. Ничья — хороший результат.
У Поветкина есть шансы побиться за пояс. Если даже Льюис, у которого нет такого удара, как у Поветкина, смог стать чемпионом мира. Тем более в супертяжёлом весе спортсмены уходят на пенсию позже», — сказал Липинец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 8 декабря 2019
-
16:11
-
15:45
-
14:34
-
14:23
-
13:32
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:29
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
09:24
-
09:17
-
09:10
-
08:58
-
06:54
-
06:49
-
05:18
-
02:46
-
01:19
-
00:46
-
00:10
- 7 декабря 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:37
-
22:25
-
21:51
-
21:19
-
20:41
-
19:49
-
18:55
-
18:34
-
17:28
-
16:36
Партнерский контент