Джошуа рассказал, почему проиграл первый бой с Руисом

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о причинах поражения в первом бою с Энди Руисом.



«У меня были определённые проблемы со здоровьем, проявившиеся достаточно давно. Я не знал, что именно не так со мной. Я был уставшим и истощённым. Честно, думал, что всё дело в тренировках. В раздевалке перед боем я взял ведро со льдом и поместил в него свою голову. Я думал о том, почему я чувствую себя настолько уставшим.



Быть чемпионом мира довольно сложно. Ты устаёшь и имеешь дело с определёнными обязательствами. Теперь ко мне вернулась энергия, я не пропустил ни одной тренировки. После медосмотра стало понятно, какая у меня именно была проблема. Нужно было это решить. Даже во время последнего тренировочного лагеря у меня была операция, но я начал тренировки ещё в июне. Я не испытал с этим никаких проблем», — приводит слова Энтони Джошуа BBC.