Поветкин рассказал, когда может состояться второй бой с Хантером
Российский боксёр Александр Поветкин назвал дату возможного второго боя с американцем Майклом Хантером. Первый поединок спортсменов состоялся в минувшие выходные и завершился вничью.
Поветкина спросили, сколько времени ему нужно на восстановление после боя и когда может состояться следующий поединок с Хантером.
«Месяц-полтора хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может пройти», — цитирует Поветкина ТАСС.
Боксёр добавил, что знает, как победить соперника.
«Не заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера. Я какое-то время действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове была навязчивая идея. Из-за этого много чего не получалось», — сказал Поветкин.
Появилось видео лучших моментов боя Поветкин — Хантер
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