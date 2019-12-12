Поветкин рассказал, когда может состояться второй бой с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин назвал дату возможного второго боя с американцем Майклом Хантером. Первый поединок спортсменов состоялся в минувшие выходные и завершился вничью.

Поветкина спросили, сколько времени ему нужно на восстановление после боя и когда может состояться следующий поединок с Хантером.

«Месяц-полтора хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может пройти», — цитирует Поветкина ТАСС.

Боксёр добавил, что знает, как победить соперника.

«Не заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера. Я какое-то время действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове была навязчивая идея. Из-за этого много чего не получалось», — сказал Поветкин.

Появилось видео лучших моментов боя Поветкин — Хантер