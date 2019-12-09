Поветкин заявил о готовности снова подраться с Джошуа и Владимиром Кличко

Российский боксёр Александр Поветкин, чей бой с Майклом Хантером закончился вничью, заявил, что вышел бы на ринг и с Энтони Джошуа, и с Владимиром Кличко, которые ранее уже побеждали его.
«Минимум годика два отвожу себе на ринге. Пока есть желание, глаза горят. Даже сейчас: я вроде только отбоксировал, но уже хочу снова потренироваться. Это хорошо.
Амбиции есть, хочется стать чемпионом. Очень хочется попробовать себя в поединках с лучшими боксёрами. Если сложится ситуация, то я бы с радостью встретился с Джошуа. У меня нет соперников, с которыми я бы не хотел встретиться. Встретился бы и с Энтони Джошуа, и даже с Владимиром Кличко, если бы тот возобновил карьеру», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».
Кличко, который победил Поветкина в октябре 2013 года, последний поединок провёл в апреле 2017 года, уступив как раз Джошуа.
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