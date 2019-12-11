Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Появилось видео лучших моментов боя Поветкин — Хантер

Появилось видео лучших моментов боя Поветкин — Хантер
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В «Твиттере» опубликовали видео, посвящённое лучшим моментам поединка с участием российского боксёра Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Бой, состоявшийся в минувшие выходные в андеркарде матча-реванша Энди РуисЭнтони Джошуа, закончился вничью.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.

40-летний Поветкин провёл 38 поединков в профессиональном боксе, одержав в них 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпев два поражения. На счету 31-летнего Хантера 20 боёв на профессиональном ринге, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Ранее Поветкин заявил, что готов выйти на ринг с Джошуа и Владимиром Кличко, которые побеждали его в 2013 и 2017 году соответственно.

«Это грабёж». Менеджер Хантера жёстко раскритиковал судей боя с Поветкиным
Российский судья объяснил, почему отдал победу Поветкину в бою с Хантером
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019