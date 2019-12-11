Появилось видео лучших моментов боя Поветкин — Хантер

В «Твиттере» опубликовали видео, посвящённое лучшим моментам поединка с участием российского боксёра Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Бой, состоявшийся в минувшие выходные в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, закончился вничью.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.
40-летний Поветкин провёл 38 поединков в профессиональном боксе, одержав в них 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпев два поражения. На счету 31-летнего Хантера 20 боёв на профессиональном ринге, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
Ранее Поветкин заявил, что готов выйти на ринг с Джошуа и Владимиром Кличко, которые побеждали его в 2013 и 2017 году соответственно.
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