«Ван Дамм упал на колени и зарыдал». Борщёв — о конфликте Гарбрандта и Жан-Клода

Российский кикбоксер Вячеслав Борщев поделился подробностями конфликта между голливудской звездой Жан-Клодом ван Даммом и бывшим чемпионом UFC Коди Гарбрандтом. Инцилент произошёл в конце 2017 года в зале Team Alpha Male, где тренировался Гарбрандт.
«В тот момент я находился прям около клетки. На самом деле, закончилось все тем, что мы собрались у Юрайи Фэйбера дома, Ван Дамм обкурился и уснул. А что касается самого конфликта, то историю так раздули. Ван Дамм давал мастер-класс Коди и Крису Холсворду. Он там что-то исполнял и случайно задел ногой по челюсти Коди. И Гарбрандт странно себя повел. Он начал кричать: «Придурок, ты что творишь? Еще раз так сделаешь, и я тебя выключу». А Ван Дамм упал на колени и зарыдал. Может, он на таблетках каких. Не знаю. Юрайя его успокаивал, мол, все нормально. Но потом понял, что это бесполезно, и уткнулся в свой телефон. Вообще, Ван Дамм — очень своеобразный человек. Мне всегда казалось, что он странный чувак. Когда встретился с ним, увидел то, что ожидал. Даже по нашему общению.
Юрайя почему-то ему про меня много рассказывал. Что я кикбоксер из России, очень скучаю по родине и все такое. Он говорит мне: «Да, я знаю, что русские близки со своей семьей». И я ему отвечаю: «Так ты же кент Путина». И он сделал вид, будто не понимает, о чем речь. И я про себя думаю: «Ах ты чижик». А ведь совсем недавно стоял радостный и довольный с президентом и с пьяным Емельяненко в обнимку. Но, как бы я про него не думал, автограф для тещи попросил», — приводит слова Борщёва Sport24.
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