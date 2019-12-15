Лопес стал новым чемпионом IBF в лёгком весе, нокаутировав Комми

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся бой за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF между ганцем Ричардом Комми и американцем Теофимо Лопесом.

Уже в начале 2-го раунда Лопесу удалось отправить Комми в нокдаун, после чего бой продолжился и спустя серию ударов от Лопеса судья принял решение остановить поединок, отдав американцу победу техническим нокаутом.

Таким образом, 15-я победа в карьере Лопеса принесла ему титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF.

Таким образом, Комми не сумел защитить пояс чемпиона мира. Это поражение стало для него третьим в карьере, при 29 победах, 26 из которых нокаутом.

После этой победы Теофимо Лопес встретится с Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории.