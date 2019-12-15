Итоги всех боёв UFC 245

В Лас-Вегасе завершился турнира по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде состоялись три титульных боя. Аманда Нуньес защитила пояс в легчайшем весе, победив Жермейн де Рандами. Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона в полулёгком весе, уступив решением судей Александеру Волкановски, а Камару Усман защитил пояс в полусреднем весе, нокаутировав Колби Ковингтона.

Вашему вниманию все результаты турнира в Лас-Вегасе.

UFC 245. Результаты турнира

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон — победа Усмана техническим нокаутом в пятом раунде

Александер Волкановски — Макс Холлоуэй — победа Волкановски единогласным решением судей

Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами – победа Нуньес единогласным решением судей

Марлон Мораес – Жозе Алду – победа Мораеса раздельным решением судей

Пётр Ян – Юрайя Фэйбер – победа Яна нокаутом в третьем раунде

Предварительный кард:

Джофф Нил – Майк Перри – победа Нила нокаутом в первом раунде

Ирэн Алдана – Кейтлин Виейра – победа Алданы нокаутом в первом раунде

Омари Ахмедов – Ян Хейниш – победа Ахмедов единогласным решением судей

Мэтт Браун – Бен Сондерс – победа Брауна техническим нокаутом во втором раунде

Чейз Хупер – Даниэль Теймур – победа Хупера техническим нокаутом в первом раунде

Брендон Морено – Кай Кара-Франц – победа Морено единогласным решением судей

Джессика Ай – Вивиан Араужо – победа Ай единогласным решением судей

Пунахьель Сориано – Оскар Пьехота – победа Сориано нокаутом в первом раунде.