Нурмагомедов посетил академию и стадион ФК «Краснодар»
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в уходящий уик-энд побывал в Краснодаре. В ходе визита боец вместе со своей командой выбрал время и посетил академию и стадион футбольного клуба «Краснодар», сообщает официальный сайт «Краснодара».
Во время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной команды «быков» Мурад Мусаев показали почётным гостям академию и стадион «горожан».
В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар».
Видео, посвящённое прибытию Хабиба Нурмагомедова на стадион и в академию ФК «Краснодар» можно увидеть на официальном канале клуба в YouTube.
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