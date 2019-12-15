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Нурмагомедов посетил академию и стадион ФК «Краснодар»

Нурмагомедов посетил академию и стадион ФК «Краснодар»
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в уходящий уик-энд побывал в Краснодаре. В ходе визита боец вместе со своей командой выбрал время и посетил академию и стадион футбольного клуба «Краснодар», сообщает официальный сайт «Краснодара».

Во время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной команды «быков» Мурад Мусаев показали почётным гостям академию и стадион «горожан».

В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар».

Видео, посвящённое прибытию Хабиба Нурмагомедова на стадион и в академию ФК «Краснодар» можно увидеть на официальном канале клуба в YouTube.

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