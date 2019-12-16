Кроуфорд: планирую завершить карьеру в 33 или 34 года

Чемпион WBO в полусреднем весе, американец Теренс Кроуфорд рассказал о том, когда он планирует завершить спортивную карьеру.



«Я заработал много денег. Я не живу тяжёлой жизнью. Сейчас я приобретаю то, что может мне приносить ещё больше — дома, здания и имущество. Я делаю это в Омахе. Людям всегда нужно готовить то место, где они могут остаться.



Когда я завершу карьеру? Планирую уйти, когда мне исполнится 33 или 34 года. Если мне удастся получить значимые бои, которые будут важны для меня — я завершу карьеру. Я хочу быть абсолютным чемпионом мира. Сейчас я на это способен, и я уверен, что смогу сделать кое-что ещё, пока не попаду в Зал славы», — приводит слова 32-летнего Теренса Кроуфорда BoxingNews24.