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Кроуфорд: планирую завершить карьеру в 33 или 34 года

Кроуфорд: планирую завершить карьеру в 33 или 34 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBO в полусреднем весе, американец Теренс Кроуфорд рассказал о том, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

«Я заработал много денег. Я не живу тяжёлой жизнью. Сейчас я приобретаю то, что может мне приносить ещё больше — дома, здания и имущество. Я делаю это в Омахе. Людям всегда нужно готовить то место, где они могут остаться.

Когда я завершу карьеру? Планирую уйти, когда мне исполнится 33 или 34 года. Если мне удастся получить значимые бои, которые будут важны для меня — я завершу карьеру. Я хочу быть абсолютным чемпионом мира. Сейчас я на это способен, и я уверен, что смогу сделать кое-что ещё, пока не попаду в Зал славы», — приводит слова 32-летнего Теренса Кроуфорда BoxingNews24.

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