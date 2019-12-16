Российская боксёрша-феминистка устроила скандал на турнире в Москве

Боксёрша из Санкт-Петербурга Татьяна Дваждова на протяжении нескольких лет участвовала в любительских соревнованиях под мужским именем. За это время она провела 16 боёв, одержав 10 побед.

24-летняя феминистка долгое время борется за отмену мужских и женских категорий в спорте. Недавно она призналась, что является женщиной, и лишилась возможности выходить на ринг против мужчин. После этого Дваждову пригласили выступить на профессиональном турнире «Дерись и побеждай» в Москве 14 декабря. Но она и её соперница Юлия Волкова вместо боя вышли на ринг с плакатами с требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами.

«На ринге вместо боя мы развернули плакаты с требованием к спортивным чиновникам в лице Павла Колобкова, министра спорта России, и Умара Кремлёва, президента федерации бокса, немедленно допустить женщин до соревнований с мужчинами. В результате нас вывели из ринга, мы сумели беспрепятственно покинуть территорию спорткомплекса «Крылья Советов», потому что действовали быстро. Об итогах судить пока рано, прошёл один день. Организаторы, естественно, отреагировали негативно. Всё планируемое было в тайне.

Наша цель — изменить правила любительского спорта. Вопрос о прекращении запрета на соревнования с мужчинами должен быть нормально рассмотрен в ближайшее время.

Разумеется, женщины должны иметь возможность выступать со всеми в любом виде спорта. Поддержка есть, я знаю многих спортсменок — и российских, и зарубежных, — которые полностью поддерживают то, о чём я говорю. Но, как правило, эти люди не такие медийные и популярные, их меньше слышно, их никто не станет продвигать, они не выгодны системе.

Недавно я общалась с одной боксёршей, предлагала ей сделать вместе со мной акцию за отмену женских категорий в спорте. Она долго думала, а потом отказалась, потому что не хочет ставить под угрозу свою тренерскую работу и не хочет закрыть себе дорогу даже в женский спорт, который для нее всё равно ценен.

Я хочу, чтобы все соревнования стали смешанными. Это программа-максимум, к этому надо стремиться. Вначале должны допустить до соревнований с мужчинами тех, кто хочет, поскольку женские категории являются следствием представления о женской слабости по сравнению с мужчинами и неспособности к конкуренции с ними», — цитирует Дваждову «Фонтанка».