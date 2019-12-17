Масвидаль — Ковингтону: ты — не мужчина
Утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Заклятый враг Ковингтона, обладатель чемпионского пояса BMF Хорхе Мавидаль прокомментировал поражение Колби.
«Говорят, что не нужно пинать мужчину, когда он упал, но ты — не мужчина. Тебе следовало дать денег моему тренеру. Это в итоге всё равно обошлось бы тебе намного дешевле, чем лечение твоей сломанной челюсти» — написал Хорхе Масвидаль в своём «твиттере».
Усман нокаутировал соперника в пятом раунде. После поражения Ковингтон буквально бегом покинул октагон и зал.
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