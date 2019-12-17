Дэна Уайт хочет организовать бой Ковингтона с Вудли

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что хотел бы увидеть поединок экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли с бывшим временным чемпионом организации в этой же весовой категории Колби Ковингтоном.
«У меня нет никаких проблем с Ковингтоном. Я бы хотел, чтобы в следующий раз он подрался с Тайроном Вудли. Это был бы интересный поединок. Но после перелома челюсти он не сможет вернуться в октагон слишком быстро. После той войны, которую они устроили с Усманом, ему необходим отдых. Колби следует позаботиться о себе, и только потом мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Ранним утром 15 декабря мск Ковингтон оспаривал титул в полусреднем весе в бою с Камару Усманом. В ходе противостояния Колби получил перелом челюсти. Встреча завершилась досрочной победой Усмана в пятом раунде.
Что касается Вудли, то он не выходил в клетку с марта 2019 года, когда потерял титул чемпиона в бою со всё тем же Усманом.
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