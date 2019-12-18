«Главное, чтобы не покалечились». Тактаров — о бое Ф. Емельяненко с Джексоном

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка, в котором примут участие 43-летний россиянин Фёдор Емельяненко и 41-летний американец Куинтон Джексон. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Тактарова спросили, кто, по его мнению, является фаворитом поединка.

«Да мне без разницы, кто фаворит. Главное, чтобы они друг друга не покалечили. Надеюсь, они отнесутся друг к другу по-джентльменски», — приводит слова бойца News.ru.

Также Тактаров дал характеристику Джексону.

«Мы с ним тренировались в 2003 году, когда Тито Ортис готовился к бою с Кеном Шемроком. Он тогда был свежей кровью в ММА. Меня поражало, как быстро он обучался и схватывал все движения на ходу. Я думал, что он будет непобедим, но оказалось, что он ещё и ленивый. Это единственное, что могло его остановить.

И всё равно он провёл яркую карьеру. Даже в бою с молодым и пиковым Джоном Джонсом он выглядел очень достойно и провёл весь бой до конца. Сейчас он уже тяжёлый и не имеет былой изобретательности, но, если он фокусируется на сопернике, работать с ним очень тяжело», — сказал он.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.