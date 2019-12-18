«Главное, чтобы не покалечились». Тактаров — о бое Ф. Емельяненко с Джексоном

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка, в котором примут участие 43-летний россиянин Фёдор Емельяненко и 41-летний американец Куинтон Джексон. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
Тактарова спросили, кто, по его мнению, является фаворитом поединка.
«Да мне без разницы, кто фаворит. Главное, чтобы они друг друга не покалечили. Надеюсь, они отнесутся друг к другу по-джентльменски», — приводит слова бойца News.ru.
Также Тактаров дал характеристику Джексону.
«Мы с ним тренировались в 2003 году, когда Тито Ортис готовился к бою с Кеном Шемроком. Он тогда был свежей кровью в ММА. Меня поражало, как быстро он обучался и схватывал все движения на ходу. Я думал, что он будет непобедим, но оказалось, что он ещё и ленивый. Это единственное, что могло его остановить.
И всё равно он провёл яркую карьеру. Даже в бою с молодым и пиковым Джоном Джонсом он выглядел очень достойно и провёл весь бой до конца. Сейчас он уже тяжёлый и не имеет былой изобретательности, но, если он фокусируется на сопернике, работать с ним очень тяжело», — сказал он.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.
- 18 декабря 2019
-
15:00
-
14:08
-
13:00
-
12:47
-
12:14
-
11:25
-
11:05
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
00:50
-
00:39
- 17 декабря 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:59
-
20:57
-
20:38
-
19:58
-
18:40
-
18:29
-
17:37
-
16:08
-
15:36
-
15:12
-
14:01
-
13:28
-
12:17
-
11:56
-
11:12
-
10:20
-
10:00
-
09:08
-
09:07
-
01:01