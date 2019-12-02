Фёдор соберёт стадион в Японии под Новый год. Емельяненко — Джексон. LIVE

Великий российский тяжеловес Фёдор Емельяненко подерётся, возможно, последний раз 29 декабря в Японии. Соперником Последнего Императора станет звёздный ветеран из США Куинтон Рэмпейдж Джексон. Поединок пройдёт под баннером компании Bellator, где Фёдор выступает с тех пор, как возобновил карьеру в ММА. По словам Емельяненко и президента американского промоушена Скотта Кокера, скорее всего, предстоящий поединок станет одним из последних для Императора перед заслуженной пенсией.
Последний раз Емельяненко выходил в клетку 26 января, когда в самом начале финального боя гран-при тяжёлого веса проиграл нокаутом чемпиону Bellator в двух дивизионах Райану Бейдеру.
2 декабря
20:15 29 декабря Фёдор снова подерётся с грозным соперником из Америки! Соперники уже посмотрели друг другу в глаза.
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