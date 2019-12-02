Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Бой Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон, 29 декабря, онлайн-трансляция

Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон
«Чемпионат»
Фёдор соберёт стадион в Японии под Новый год. Емельяненко — Джексон. LIVE
Последний Император, Новый год, Япония — настоящая классика боёв!
Бокс/ММА / ММА 0

Великий российский тяжеловес Фёдор Емельяненко подерётся, возможно, последний раз 29 декабря в Японии. Соперником Последнего Императора станет звёздный ветеран из США Куинтон Рэмпейдж Джексон. Поединок пройдёт под баннером компании Bellator, где Фёдор выступает с тех пор, как возобновил карьеру в ММА. По словам Емельяненко и президента американского промоушена Скотта Кокера, скорее всего, предстоящий поединок станет одним из последних для Императора перед заслуженной пенсией.

Последний раз Емельяненко выходил в клетку 26 января, когда в самом начале финального боя гран-при тяжёлого веса проиграл нокаутом чемпиону Bellator в двух дивизионах Райану Бейдеру.

2 декабря

20:15 29 декабря Фёдор снова подерётся с грозным соперником из Америки! Соперники уже посмотрели друг другу в глаза.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019