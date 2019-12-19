Джошуа признался, что уже начал следить за Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, признал, что уже начал изучать технику украинца Александра Усика, который в теории может стать его соперником. Напомним, Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом полутяжёлом весе, в октябре дебютировал в тяжёлом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна.
«Я хочу, чтобы соперники вроде Усика были в моём послужном списке. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней. Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. А если он вдруг пропускает удар, то смягчает его перчатками.
Я уже изучаю Усика, начиная с того, как он работает ногами, и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить», — цитирует Джошуа Mirror.
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