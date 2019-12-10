Бывший соперник Усика назвал двух боксёров, которых тот не сможет победить

Британский боксёр Тони Беллью, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC, рассказал, каких спортсменов, по его мнению, украинец Александр Усик не сможет одолеть.

Усик победил Беллью в ноябре 2018 года. Это был последний поединок украинца в первом тяжёлом весе. В октябре 2019 года он дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна.

По словам Беллью, Усик в состоянии победить Деонтея Уайлдера, а вот Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри — нет.

«Я действительно думаю, что он победит всех. Единственные два парня, которые окажутся лучше, — Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, да и то смотря какой Джошуа. Тот Джошуа, которого мы видели в субботу (в матче-реванше с Энди Руисом. — Прим. «Чемпионата»), отлично подходит стилю Усика.

Ему не хватит габаритов, чтобы сразиться с Фьюри и Джошуа. Но я действительно считаю, что он в состоянии побить Уайлдера. У него такая техника, что он смог бы заставить Уайлдера выглядеть глупо. Деонтей это знает и потому не станет трогать его. Всё зависит от стиля ведения боя», — цитирует Беллью BoxingScene.