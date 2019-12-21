Корейский Зомби: уверен, что смогу победить Волкановски

Боец из Южной Кореи Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, считает, что готов к титульному поединку в UFC за пояс в полулёгком весе. Спортсмен выразил уверенность, что ему по силам победить Александера Волкановски.
«Волкановски — очень умный боец. Он просто суперумён. Но Фрэнки Эдгар также умеет думать. Возможно, Волкановски в этом лишь немного лучше Эдгара. Так что уверен, что смогу победить и Александера», — приводит слова Чон Чха Сона MMA Fighting.
Напомним, Александер Волкановски стал чемпионом UFC в полулёгком весе 15 декабря 2019 года, когда решением судей победил Макса Холлоуэя и лишил того титула. Корейский Зомби одержал сегодня, 21 декабря, победу нокаутом над Фрэнки Эдгаром. Благодаря этому он стал одним из главных претендентов на титульный бой.
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