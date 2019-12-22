Волкановски успешно перенёс операцию на сломанной руке
Чемпион UFC Александер Волкановски успешно перенёс операцию на сломанной руке, сообщил в своём «твиттере» Ариэль Хельвани. Сроки возвращения чемпиона в октагон пока не сообщаются. Новоиспечённый обладатель чемпионского пояса Волкановски сломал руку в титульном поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 245.
Бой между Холлоуэем и Волкановски состоялся на турнире UFC 245 и продлился все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.
Таким образом, Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
Ранее Волкановски заявил, что готов дать реванш Холлоуэю, поскольку, по его мнению, тот заслужил это право.
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