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Волкановски успешно перенёс операцию на сломанной руке

Волкановски успешно перенёс операцию на сломанной руке
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC Александер Волкановски успешно перенёс операцию на сломанной руке, сообщил в своём «твиттере» Ариэль Хельвани. Сроки возвращения чемпиона в октагон пока не сообщаются. Новоиспечённый обладатель чемпионского пояса Волкановски сломал руку в титульном поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 245.

Бой между Холлоуэем и Волкановски состоялся на турнире UFC 245 и продлился все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.

Таким образом, Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Ранее Волкановски заявил, что готов дать реванш Холлоуэю, поскольку, по его мнению, тот заслужил это право.

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