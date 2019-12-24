Менеджер Бивола назвал возможного следующего соперника Дмитрия

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол в 2020 году может провести поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Об этом сообщил менеджер боксёра Вадим Корнилов.

«Возможен бой с Хильберто Рамиресом в 2020 году. Этот поединок интересен нам и фанатам. Если бы этот бой стал объединительными за титулы WBA и WBO, он бы привлёк очень много внимания», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Пояс WBO ранее освободил мексиканец Сауль Альварес, который отобрал титул у россиянина Сергея Ковалёва, нокаутировав его в поединке 2 ноября. Ранее стало известно, что за титул WBO могут побороться российские боксёры Умар Саламов и Максим Власов.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед (в том числе 11 нокаутом) и ни одного поражения. 28-летний Рамирес одержал 40 побед (в том числе 26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.