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Титул, который потерял Ковалёв, могут разыграть россияне

Титул, который потерял Ковалёв, могут разыграть россияне
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российские боксёры Умар Саламов и Максим Власов могут провести бой за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Об этом рассказал советник Власова Олег Богданов.

Ранее от пояса WBO в полутяжёлом весе отказался мексиканец Сауль Альварес, завоевавший его в поединке с россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Команды Саламова и Власова обсуждают возможность боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO», — приводит слова Богданова ТАСС.

В рейтинге WBO 25-летний Саламов занимает второе место в соответствующей весовой категории, 33-летний Власов — четвёртое. В активе Саламова 25 побед на профессиональном ринге (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение. На счету Власова 45 побед (в том числе 26 нокаутом) и три поражения.

В команде Ковалёва отреагировали на отказ Альвареса от титула, отобранного у Сергея
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