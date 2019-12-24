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Дж. Джонс не исключил перехода в тяжёлый вес

Дж. Джонс не исключил перехода в тяжёлый вес
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс признался, что раздумывает о переходе в тяжёлый вес. По словам американца, в этой весовой категории его можно будет увидеть уже в 2020 году.

«Пытался получить поединок со Стипе Миочичем. Но затем объявили о третьем бое между Миочичем и Кормье. В настоящий момент я готов к тяжёлому весу. На протяжении всей жизни я борюсь в тяжёлом весе. Тренировался с Алистаром Оверимом и Андреем Орловским, и всё было в порядке. В тяжёлом весе я буду маневрировать так, как и в полутяжёлом. Время перехода в тяжёлый вес не так и далеко. Не удивлюсь, если это случится уже в 2020 году. Не так давно я весил 108 кг и сейчас работаю со своим диетологом», — приводит слова Джонса MMA Fighting.

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