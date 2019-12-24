Мейвезер подарил дочери «Мерседес» стоимостью $ 150 тыс.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший по-настоящему осчастливил свою дочь в преддверии католического Рождества. Звёздный боксёр подарил дочери Mercedes-Benz G63, цена которого достигает $ 150 тыс. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме», упомянув в поздравлении свою 19-летнюю дочь Иянну.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Мейвезера в «Инстаграме».
Радости девушки не было предела. В «сторис» на своей странице в «Инстаграме» она поблагодарила отца, а также отметила, что это лучшее Рождество в её жизни. Иянна похвасталась также, что количество подписчиков на её странице в социальной сети «Инстаграм» выросло до одного миллиона.
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