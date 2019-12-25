Нурмагомедов: рассматриваю Гэтжи в качестве возможного соперника

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не исключает в будущем встречи с четвёртым номером рейтинга организации Джастином Гэтжи.

«Рассматриваю ли я Гэтжи в качестве следующего соперника? Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю. Думаю, он хороший боец», — приводит слова россиянина Sport.kz.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 18 апреля 2020 года. На турнире в Бруклине он встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном. Что касается Гэтжи, то на данный момент он идёт на серии из трёх побед. В предыдущей схватке он нокаутировал Дональда Серроне.