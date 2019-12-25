Фьюри рассказал, что Макгрегор предложил ему совместные тренировки по MMA

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри рассказал, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, предложил ему помощь в тренировках по MMA. Напомним, ранее появилась информация, что Фьюри проведёт ещё два боя в боксе, после чего навсегда покинет ринг и подпишет контракт с UFC.

«Считаю, Конор просто потрясающий боец. Он предложил мне потренироваться, если я всё же соберусь перейти в MMA. Разве можно найти лучшего тренера, чем Конор Макгрегор? Мы собираемся всё распланировать, и это должно произойти в Дублине довольно скоро», — приводит слова боксёра BoxingScene.

Последним соперником 31-летнего Фьюри был швед Отто Уаллин, проигравший ему единогласным решением судей в поединке в сентябре 2019 года. Следующий бой британский боксёр проведёт 22 февраля, соперником будет действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер.