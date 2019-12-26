Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Джошуа рискует лишиться одного из поясов по той причине, что IBF и WBO пока не могут договориться о следующем обязательном претенденте на титульный бой с ним. По линии IBF на поединок претендует болгарин Кубрат Пулев, а по линии WBO — украинец Александр Усик.
«Буду зол, очень не хотелось бы этого, потому что собрать и удержать все эти пояса сложно. Потерять пояс из-за регламента было бы неприятно. Если я и потеряю один пояс, то уверен, что смогу вернуть его», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
Джошуа вернул себе звание чемпиона мира, победив в матче-реванше 7 декабря Энди Руиса, который неожиданно оказался сильнее в первом поединке, прошедшем 1 июня. Всего на счету 30-летнего британца 24 боя в профессиональном боксе: 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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