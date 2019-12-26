Кадыров — о бое с А. Емельяненко: уже готовимся
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя возможный поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, отметил, что он уже готов к противостоянию.
«Когда обещанный бой с Емельяненко? Уже готовимся. Всегда готовы, вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду», — приводит слова политика РЕН ТВ.
Напомним, несколько дней назад Рамзан Кадыров выразил желание провести встречу с Александром Емельяненко, отметив, что ещё не определился с тем, в какой дисциплине он бы хотел сразиться — боксе или смешанных единоборствах. Сегодня, 26 декабря, Емельяненко принял вызов Кадырова, подчеркнув, что готов с ним боксировать. Александр добавил, что право определить дату и место встречи он предоставляет потенциальному оппоненту.
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