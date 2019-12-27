Ульянов: я готов к новым вызовам в рамках турниров Glory

Многократный чемпион России по тайскому боксу россиянин Алексей Ульянов, выступающий в полулёгкой весовой категории, заявил, что, несмотря на поражение в последнем поединке, ставит перед собой амбициозные цели на 2020 год. Напомним, 21 декабря в голландском Арнеме в рамках турнира Glory 74 Ульянов уступил раздельным решением судей украинцу Сергею Адамчуку.

По словам Алексея, несмотря на поражение, он готов двигаться дальше.

«Я готов к новым вызовам в рамках турниров Glory в 2020 году», — заявил Ульянов.

Ожидается, что возвращение россиянина на ринг может состояться в одном из весенних турниров организации.