Ф. Емельяненко может подраться с экс-чемпионом UFC Барнеттом

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что следующим соперником российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать американец Джош Барнетт, который в 2002 году был чемпионом UFC в тяжёлом весе.
В последнем поединке, состоявшемся вчера, 29 декабря, 43-летний Емельяненко победил 41-летнего американца Куинтона Джексона, нокаутировав его в первом раунде.
«Сейчас мы работаем с Барнеттом. Неделю назад он попал в неприятную историю на Гавайях: он заболел.
Барнетт сказал, что мог бы вернуться в бои в январе, но на это время у нас уже всё занято. Если Фёдор не против — а Барнетт хочет боя с Фёдором, — мы можем устроить это», — сказал Кокер на пресс-конференции.
На счету 42-летнего Барнетта 35 побед (в том числе 10 нокаутом) и 8 поражений в 43 боях в MMA.
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