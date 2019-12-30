Джексон отреагировал на слухи о договорном характере боя с Ф. Емельяненко
Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон прокомментировал поражение от россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Токио. Напомним, 43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка.
По словам американца, его поражение объясняется не тем, что он будто бы согласился сдать бой, а тем, что он не лучшим образом был готов к поединку с точки зрения весогонки.
«Я никогда не стану проводить договорные поединки. Фёдор победил справедливо. Это поражение — полностью моя вина», — написал Джексон в своём «инстаграме».
На счету Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 52 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 14 поражений.
Джексон: ощущал себя гиппопотамом
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