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Джексон отреагировал на слухи о договорном характере боя с Ф. Емельяненко

Джексон отреагировал на слухи о договорном характере боя с Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон прокомментировал поражение от россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Токио. Напомним, 43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка.

По словам американца, его поражение объясняется не тем, что он будто бы согласился сдать бой, а тем, что он не лучшим образом был готов к поединку с точки зрения весогонки.

«Я никогда не стану проводить договорные поединки. Фёдор победил справедливо. Это поражение — полностью моя вина», — написал Джексон в своём «инстаграме».

На счету Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 52 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 14 поражений.

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