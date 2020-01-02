Тренер Серроне: у Конора гораздо больше проблем, чем у нас

Джафари Ванье, тренер бойца UFC Дональда Серроне, поделился мыслями о предстоящем поединке своего подопечного с Конором Макгрегором. Поединок пройдёт 18 января.
«У команды Макгрегора должно быть куда больше поводов для беспокойства, чем у нас. У нас очень много побед нокаутами и решениями. У Конора просто есть левая рука. Никто не видел, как Макгрегор дерётся в партере. Никто уже давно не видел, просто как Конор дерётся. В наших планах довести бой до конца. У Конора гораздо больше проблем, чем у нас. Нам просто нужно побеспокоиться о левой руке Макгрегора в первом раунде», — приводит слова Ванье MMAJunkie.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгком весе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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