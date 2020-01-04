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Гэтжи: буду молиться, чтобы Серроне нокаутировал Макгрегора

Гэтжи: буду молиться, чтобы Серроне нокаутировал Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 апреля.

«Я склоняюсь к Конору, контроль дистанции имеет огромное значение, а именно это и стало ключом к успеху в моём прошлом поединке с Дональдом Серроне. Думаю, что в этом поединке это тоже будет важным фактором. Но я буду молиться, чтобы Серроне нокаутировал Макгрегора.

Если Конор победит Серроне, то он не станет сразу же добиваться титульного боя. Думаю, что он попробует провести бой с Хорхе Масвидалем, а если побьёт и его, то, может быть, получит титульный бой, но его поединок с Серроне точно будет не за пояс, потому что титульная схватка намечена на 18 апреля и без его участия», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.

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