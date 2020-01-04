Гэтжи: буду молиться, чтобы Серроне нокаутировал Макгрегора
Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 апреля.
«Я склоняюсь к Конору, контроль дистанции имеет огромное значение, а именно это и стало ключом к успеху в моём прошлом поединке с Дональдом Серроне. Думаю, что в этом поединке это тоже будет важным фактором. Но я буду молиться, чтобы Серроне нокаутировал Макгрегора.
Если Конор победит Серроне, то он не станет сразу же добиваться титульного боя. Думаю, что он попробует провести бой с Хорхе Масвидалем, а если побьёт и его, то, может быть, получит титульный бой, но его поединок с Серроне точно будет не за пояс, потому что титульная схватка намечена на 18 апреля и без его участия», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.
Читайте также
- 4 января 2020
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17
-
09:27
- 1 января 2020
-
12:01
-
02:30
Партнерский контент