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Уайт: не стоит списывать Серроне со счетов

Уайт: не стоит списывать Серроне со счетов
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт считает, что болельщикам не стоит списывать Дональда Серроне со счетов в поединке с Конором Макгрегором.

«Следующий бой Макгрегора? Давайте сначала дождёмся поединка с Серроне. Что за неуважение к Дональду? Люди забыли, что он уже бывал на серии из двух поражений, а затем возвращался в игру. Не стоит списывать Серроне со счетов», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.

Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, на котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.

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