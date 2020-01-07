Уайт: не стоит списывать Серроне со счетов

Президент UFC Дэна Уайт считает, что болельщикам не стоит списывать Дональда Серроне со счетов в поединке с Конором Макгрегором.
«Следующий бой Макгрегора? Давайте сначала дождёмся поединка с Серроне. Что за неуважение к Дональду? Люди забыли, что он уже бывал на серии из двух поражений, а затем возвращался в игру. Не стоит списывать Серроне со счетов», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, на котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.
- 7 января 2020
-
00:56
- 6 января 2020
-
23:11
-
23:06
-
21:53
-
20:53
-
18:43
-
17:56
-
16:15
-
15:25
-
14:00
-
13:17
-
12:57
-
11:58
-
11:08
-
10:12
-
09:32
-
09:00
-
00:48
-
00:08
- 5 января 2020
-
22:55
-
21:51
-
20:28
-
18:23
-
17:53
-
16:43
-
15:57
-
14:50
-
13:30
-
12:48
-
11:42
-
10:52
-
09:41
-
00:51
- 4 января 2020
-
23:52
-
22:58