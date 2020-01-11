Экс-чемпион UFC Крус намерен возобновить карьеру в ближайшие 6 месяцев

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Крус намерен вернуться в октагон в ближайшие полгода. По его словам, он наконец полностью здоров и собирается полноценно возобновить карьеру.
«В течение следующих шести месяцев я намерен вернуться. Я здоров и буду драться в 2020 году. Всё это время я фокусировался на определённых задачах и старался не думать о том, что не подвластно мне. Я просто тренируюсь и укрепляю своё тело», — приводит слова Круса BJPenn.
Доминик Крус не выходил в клетку с 2016 года. В декабре, на турнире UFC 207, он проиграл Коди Гарбрандту и потерял титул чемпиона. То было лишь второе поражение в профессиональной карьере Круса. Позже его возвращение дважды откладывалось из-за травм. Так, были отменены бои с Джимми Риверой и Джоном Линекером.
В прошлом Крус побеждал Юрайю Фейбера, Деметриуса Джонсона и Ти Джей Диллашоу.
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