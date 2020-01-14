Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко. Усик на своей странице в «Инстаграме» выложил небольшой ролик, на котором запечатлены многочисленные победы Ломаченко, завоёванные им в ходе любительской карьеры. В частности, можно увидеть, как Василий одерживал победы на крупных международных турнирах в России, Марокко и США, а также его триумфы на Олимпийских играх 2008 и 2012.
Соответствующее видео можно увидеть на странице Александра Усика в «Инстаграме».
Судя по всему, таким образом Усик попытался защитить Ломаченко, на которого в Украине обрушился град критики и напомнить, что он не раз прославлял свою страну.
Не так давно боксёр на своей странице в социальной сети выложил видео на тему православия, однако на нём можно было увидеть российских солдат и благодарность так называемым вежливым людям, которые участвовали в специальной операции в Крыму в 2014 году. За это Ломаченко подвергся нещадной критике и был обвинён в симпатиях к российским солдатам.
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