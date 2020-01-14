Тайсон Фьюри посетит поединок Макгрегор — Серроне

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона организации Дональд Серроне.

Этот бой намерен посетить экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, выразивший убеждённость в том, что Конор победит Серроне.

«Конор Макгрегор победит. Он выиграет нокаутом. Я буду на этом поединке, буду сидеть рядом с октагоном», — приводит слова Фьюри The MAClife.

Напомним, Тайсон Фьюри следующий поединок проведёт 22 февраля. Британец также выступит в Лас-Вегасе. Там он проведёт повторный поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.