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Руки-Базуки провёл второй бой. Соперником был бывший заключённый. Фото

Руки-Базуки провёл второй бой. Соперником был бывш
Руки-Базуки провёл второй бой. Соперником был бывший заключённый. Фото
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский блогер Кирилл Терёшин, известный по прозвищу Руки-Базуки, вернулся в октагон после операции на бицепсах. Напомним, в октябре 2019 года Терёшин дебютировал в единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу в поединке по альтернативным правилам MMA.

В конце минувшего года у Терёшина воспалились бицепсы, и потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Вскоре после операции Руки-Базуки провёл бой с бывшим заключённым Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Он провёл в заключении больше 10 лет, а после освобождения стал героем проекта YouTube-канала True Gym «Из зека в человека», в рамках которого занялся спортом.

Бой Терёшина и Беззубикова прошёл в октагоне, но по правилам бокса. По регламенту соперники провели один трёхминутный раунд. Сначала они действовали осторожно, потом Терёшин ринулся в атаку и провёл многоударную комбинацию, однако Беззубиков выстоял.

Руки-Базуки и Гена Собака

Руки-Базуки и Гена Собака

Фото: YouTube-канал True Gym

Руки-Базуки победил в армрестлинге популярную блогершу Малику Джикаеву. Видео
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