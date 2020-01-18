Минаков: Конор начал признавать свои ошибки. Это удел сильных людей

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился мыслями о возможности проведения реванша между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым и отдал должное ирландцу за то, что тот начал признавать свои ошибки.

«Реванш Конора и Хабиба будет вполне закономерным. Конор — не тот боец, кого поражение от Хабиба может откинуть далеко. Он более высокого уровня, нежели другие. Их реванш будет интересен для всей мировой бойцовской общественности. Другой вопрос, интересен ли сейчас этот бой для Хабиба. Я бы с удовольствием посмотрел этот поединок.



Все заметили, что Макгрегор стал спокойнее себя вести после поражения от Хабиба. Я не думаю, что он на самом деле тот, кого мы видим на экране. Он играет на аудиторию, играет с ней, пытается соответствовать её запросам. В какой-то момент его популярность стала играть против него. Думаю, Конор в той ситуации перегнул, и он сам это уже понял. Теперь ему нужно искать новый подход к аудитории. Он не глупый парень, глупым его мало кто считает. После такого олимпа профукать всё, и даже не из-за поражения, а из-за лишних действий, в том числе и появления в разных состояниях, наркотическом или алкогольном? Не знаю. Конор начал признавать свои ошибки, не каждый на это способен. Это удел сильных людей», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.