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Леброн Джеймс поздравил Макгрегора с победой

Леброн Джеймс поздравил Макгрегора с победой
Бокс/ММА / UFC 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», один из лучших баскетболистов последних десятилетий Леброн Джеймс поздравил бойца UFC Конора Макгрегор с удачным возвращением в октагон.

«С возвращением, чемпион», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 19 января по московскому времени экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Ирландец встретился с Дональдом Серроне и нокаутировал 36-летнего американца уже через 40 секунд после начала боя.

Эта победа стала для него первой с ноября 2016 года и 10-й — в UFC. Серроне проиграл уже третий бой кряду. Минувшие два поражения он потерпел в схватках с Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд
В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне
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