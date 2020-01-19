Видео. Макгрегор празднует победу над Серроне вместе с болельщиками

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях с размахом празднует победу, одержанную на турнире UFC 246 над Дональдом Серроне. После всех запланированных медиамероприятий ирландец посетил один из ночных клубов Лас-Вегаса, где присоединился к своим болельщикам и вместе с ними начал праздновать успех. На видео представлено, как Конор оставляет автографы на бутылках от виски его производства, а также на обуви фанатов. Боец стоит у диджейского пульта.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице MMAJunkie в «Твиттере».

Напомним, 19 января ранним утром по московскому времени Конор Макгрегор провёл поединок на турнире UFC 246. Ирландец выступил в главном бою и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.