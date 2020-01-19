Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Видео. Макгрегор празднует победу над Серроне вместе с болельщиками

Видео. Макгрегор празднует победу над Серроне вместе с болельщиками
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях с размахом празднует победу, одержанную на турнире UFC 246 над Дональдом Серроне. После всех запланированных медиамероприятий ирландец посетил один из ночных клубов Лас-Вегаса, где присоединился к своим болельщикам и вместе с ними начал праздновать успех. На видео представлено, как Конор оставляет автографы на бутылках от виски его производства, а также на обуви фанатов. Боец стоит у диджейского пульта.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице MMAJunkie в «Твиттере».

Напомним, 19 января ранним утром по московскому времени Конор Макгрегор провёл поединок на турнире UFC 246. Ирландец выступил в главном бою и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020