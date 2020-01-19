На Украине не показали бой россиянина Олейника на UFC 246

Накануне в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встречались бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой завершился за 40 секунд победой Макгрегора техническим нокаутом.



В рамках основного карда состоялся бой россиянина Алексея Олейника и американца Мориса Грина. Поединок завершился победой Олейника.



На Украине турнир транслировался на Setanta Sports. Телеканал показал все бои основного карда, за исключением боя Олейника. Во время поединка Олейника Setanta Sports показывала в повторе женский бой предварительного карда Роксанн Модаффери — Мейси Барбер.



Руководство телеканала отказалось комментировать эту ситуацию, сославшись на решение правительства страны.



«Все вопросы к правительству Украины», — приводит слова представителя телеканала Sport24.



Олейнику запрещён въезд на территорию Украины, несмотря на то что он является уроженцем Харькова. В 2015-м он попал в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности Украины».



Перед одним из своих боёв в 2014 году Олейник выходил на взвешивание в футболке с изображением президента России Владимира Путина.