Экс-боец UFC Бибулатов проведёт бой в андеркарде у А. Емельяненко с Исмаиловым

Лига ACA объявила ещё один бой московского турнира 3 апреля. Экс-боец UFC россиянин Магомед Бибулатов, выступающий в наилегчайшем весе, поднимается на категорию выше, чтобы сразиться с бразильцем Родриго Прайей из знаменитой Team Nogueira, сообщает пресс-служба лиги.
Для Бибулатова, выступающего ранее в UFC и после ухода в ACA в связи с закрытием его весовой категории, бой с бразильцем станет вторым под эгидой российского промоушена после победы техническим нокаутом над Жозиелем Силвой в октябре 2019 года. 28-летний Родриго Прайа (15-3-0) идёт с серией из четырёх побед подряд в ACA.
Бой пройдёт на турнире 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене», главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.
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