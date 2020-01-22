Кокляев — об аресте А. Емельяненко: что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал новость об аресте Александра Емельяненко за пьяный дебош, устроенный бойцом в посёлке близ Анапы. Кокляев отметил, что Емельяненко не является ему другом, но подчеркнул, что желает тому всего наилучшего.

«Я вообще не хочу по поводу Емельяненко говорить ни хорошего, ни плохого. Я знаю Емельяненко только на ринге, а в остальном я его не знаю. Он мне не друг. Я ему желал всегда хорошего, даже после нашего боя. И сейчас ему желаю. Но что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья, и до встречи на ринге», — приводит слова Кокляева Sport24.

После очередного скандала представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и арестовали за мелкое хулиганство на семь суток.