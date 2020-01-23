Флориан: Макгрегор нокаутирует Гэтжи быстрее, чем Порье

Бывший боец UFC Кенни Флориан считает, что стиль боя Джастина Гэтжи идеально подходит для бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По мнению Флориана, Макгрегор легко нокаутирует Гэтжи.



«Я не вижу ситуации, при которой Гэтжи прошёл бы Конора Макгрегора. Уверен, что стиль Гэтжи идеально подходит Конору, который является превосходным контрпанчером. Если Дастину Порье удалось нокаутировать Гэтжи, то Коноро это тоже сможет сделать, причём быстрее.



Но это по-прежнему опасный для Конора Поединок, у Гэтжи невероятная воля к победе, что опасно для любого бойца. Но если брать в расчёт то, что Гэтжи нравится постоянно идти вперёл, то этот бой просто создан для Макгрегора», — приводит слова Флориана MMANews.