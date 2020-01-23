Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста

Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко в удовлетворении апелляции и не стал сокращать ему срок ареста. Напомним, 21 января стало известно об аресте Емельяненко в Анапе на семь суток за хулиганство.



«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — приводит заявление пресс-службы Краснодарского краевого суда «Р-Спорт».