Фьюри: цифры не лгут, Уайлдер — лучший панчер в истории супертяжёлого веса

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о своём будущем сопернике, чемпионе мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтее Уайлдере.
«Цифры не могут лгать. Они говорят о том, что Уайлдер — сильнейший панчер в истории супертяжёлого веса. Он нокаутировал 43 соперников. Это классное достижение. Я никогда раньше не дрался с тем, кто нокаутировал всех своих оппонентов. И ему почти удалось это сделать со мной. У него потрясающая силы удара», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.
Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.
Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.
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