Победитель Расула Мирзаева Шахбулатов проведёт бой за титул чемпиона ACA

Чемпион лиги ACA в легчайшем весе Рустам Керимов завершил свои контрактные обязательства с лигой, оставив пояс чемпиона. За вакантный титул 6 марта подерутся россиянин Шамиль Шахбулатов и бразилец Дэниель Оливейра де Альмейда. Поединок пройдёт на турнире ACA 105 в Алма-Ате.

В предыдущем поединке в сентябре 2019 года в Москве Шахбулатов в первом раунде неожиданно отправил в глухой нокаут известного бойца Расула Мирзаева. По итогам голосования в конце 2019 года Шамиль удостоился премии в номинации “Открытие года”.

В минувшем году спортсмен выиграл оба своих боя. Что касается Алмейды, то он идёт на серии из шести побед, предыдущие два поединка он провёл в лиге ACA.

Всего на счету Шахбулатова в ММА 11 побед, 2 поражения и 1 ничья. У бразильца — 26 побед, 6 поражений, 1 ничья.