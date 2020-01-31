Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку. Видео

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам под названием «Колизей» в Москве. На кадрах, снятых из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить потасовку.
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Подробности о происшествии рассказал Павел Муртазин, тренер в клубе боевых искусств «Витязь» из города Ногинска. Его подопечные участвовали в московском турнире.
«Ещё до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Всё это было обеспечено зрителями, которых организаторы постоянно призывали к порядку, но они игнорировали», — приводятся слова тренера на сайте «Пятого канала».
По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.
«Удар нанёс конкретный человек, телефон забрал конкретный человек, и эти люди должны понести ответственность за свои поступки. Нужно выявить виновных и наказать», — сказал тренер.
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