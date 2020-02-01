Кремлёв: нам интересно организовать бой Хабиба и Конора по правилам бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в организации были бы рады поспособствовать проведению повторного боя между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Но функционер подчеркнул, что хотел бы видеть их встречу по правилам бокса.
«Интересно было бы организовать не бой Хабиб против Флойда, а бой Хабиб против Конора, но по правилам бокса. Это будут равные права, я хотел бы сделать такой поединок. Предложил бы Нурмагомедову и Макгрегору такой вариант. Всё-таки бокс — это культура спорта, это выше, чем MMA. Бокс — король единоборств», — приводит слова функционера Sports.ru.
Нурмагомедова и Макгрегор впервые встретились в октябре 2018 года. На турнире UFC в Лас-Вегасе россиянин одержал досрочную победу.
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